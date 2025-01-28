Госавтоинспекция назвала количество видеокамер на дорогах региона

[ Общество ]

Госавтоинспекция Вологодской области озвучила количество камер видеофиксации, установленных на дорогах региона. По данным ведомства, в области установлены более 350 камер, из которых 140 фиксируют нарушения правил дорожного движения на аварийных участках и в конфликтных точках, к примеру, на пешеходных переходах и перекрестках дорог.

«Эти комплексы выполняют профилактическую функцию и действительно дисциплинируют водителей, особенно тех, кто не вникает в вопросы безопасности дорожного движения», - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В областном центре и в Череповце видеокамеры установлены на всех основных перекрестках.

Полный список видеокамер размещен на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.

«Все комплексы фотовидеофиксации фиксируют нарушения установленного скоростного режима, правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств», - уточнили в региональном ГАИ.

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