Госавтоинспекция назвала количество видеокамер на дорогах региона

Госавтоинспекция Вологодской области озвучила количество камер видеофиксации, установленных на дорогах региона. По данным ведомства, в области установлены более 350 камер, из которых 140 фиксируют нарушения правил дорожного движения на аварийных участках и в конфликтных точках, к примеру, на пешеходных переходах и перекрестках дорог.
«Эти комплексы выполняют профилактическую функцию и действительно дисциплинируют водителей, особенно тех, кто не вникает в вопросы безопасности дорожного движения», - рассказали в региональной Госавтоинспекции.
В областном центре и в Череповце видеокамеры установлены на всех основных перекрестках.
Полный список видеокамер размещен на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.
«Все комплексы фотовидеофиксации фиксируют нарушения установленного скоростного режима, правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств», - уточнили в региональном ГАИ.