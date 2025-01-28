Бывшего заместителя вологодского губернатора могут лишить наград

[ Общество ]

Бывшего заместителя губернатора Вологодской области Александра Поветкина могут лишить всех спортивных наград и титулов. Поветкин был замечен Международным агентством допинг тестирования в употреблении запрещенных препаратов. В пробах, датированных 2014 годом, у спортсмена обнаружили запрещенное вещество.

«Расследование обнаружило в крови Поветкина запрещённое вещество остарин в образце, который был предоставлен спортсменом в 2014 году. Остарин является селективным модулятором андрогенных рецепторов, широко используемым спортсменами из-за его эффектов наращивания мышечной массы и повышения производительности», - сообщает Championat.com.   

Сам Поветкин был уведомлен о результатах тестирования и не стал их оспаривать. После этого было вынесено решение о его дисквалификации до конца октября 2028 года.

У спортсмена аннулировали результаты допинг-тестирования за семь лет. За это время россиянин провел 12 поединков, девять из которых завершил победами.

Спортивную карьеру Александр Поветкин завершил в 2021 году. В 2024 году был назначен заместителем губернатора Вологодской области. В этой должности проработал около 8 месяцев.

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