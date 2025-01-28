Возможно когда-то про нынешнюю зиму в России напишут, что она была самой теплой за всю историю нашей планеты. А пока нашим людям нужно как-то пережить отсутствие солнца и сплошную грязь на улицах. Но в любой ситуации необходимо понять причины всего происходящего, и кажется нашлось весьма оригинальное объяснение нынешней ситуации.

Климатолог Николай Терешонок уверен, что основной причиной аномально теплого января 2025 года является авария на "Северных потоках".

Как известно в 2022 году был совершен террористический акт, в результате которого были подорваны две ветки газопровода “Северный поток”, и в атмосферу попало огромное количество метана. Именно это явление и могло стать причиной аномально теплой погоды в Европе спустя два с лишним года.

"Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда. Я пытаюсь донести, что этого достаточно, поэтому надо искать виновных", – уверен климатолог Николай Терешонок.

Согласно статистических данных, вчерашний день, 27 января 2025 года, стал самым теплым днем с начала зимы, и самым теплым за всю историю наблюдения погоды в столице.

Только климатолог не объяснил, почему эффект от взрыва на газопроводе сказался только через два с половиной года. Хотя в прошлом году тоже были температурные качели.

Доказательств нет, но имя климатолога многие узнали. Может на это и был сделан расчет?

