Число незаконных рубок леса сократилось на Вологодчине

[ Общество ]

Лес

На 19% сократилось число незаконных рубок по итогам 2024 года. Об этом в своих соцсетях сообщил министр природных ресурсов и экологии Вологодской области Владислав Ефанов.

За 2024 год в регионе зафиксировано более 120 незаконных рубок, общий ущерб от которых составил свыше 120 миллионов рублей. 48 случаев были выявлены в результате дистанционного мониторинга лесов. В 46% случаев виновные лица были установлены. 

Значительное количество незаконных рубок леса зафиксировано на территории Бабушкинского, Сямженского, Вытегорского и Череповецкого округов.

В текущем году в лесном фонде области уже зафиксировано 3 случая незаконных рубок, общий объем ущерба от которых составил более 229,6 кубометров, а сумма ущерба — 5,3 миллионов рублей.

«За совершение незаконной рубки предусмотрена административная и уголовная ответственность, а также возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам», — напомнил Владислав Ефанов.

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Фото: соцсети Владислава Ефанова
 

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