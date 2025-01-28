В Череповце отменили фестиваль ледяных скульптур

В Череповце из-за погоды в этом году отменили фестиваль ледяных скульптур. По словам мэра города Вадима Германова, в такую погоду лед растает раньше, чем состоится финал конкурса.

«Ваш любимый зимний праздник должен был состояться на этой неделе и стать одним из центральных в проекте «Зима Русского Севера». Однако, когда за окном +4, а в январе у погоды снега зимой не выпросишь, ледяные скульптуры не создать. Вариант переноса рассматривался, но несколько дней понижения температуры вновь сменятся оттепелью», - пояснил Германов.

По его словам, все силы теперь городские власти намерены сосредоточить на празднике деревянных скульптур, который состоится в июне. Тепло этому празднику точно не помешает, уверен мэр Череповца.