Череповчанина осудят за неудавшуюся попытку убить зятя

[ Происшествия ]

СК

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении пенсионера из Череповца. Он обвиняется в покушении на убийство зятя. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного Управления СК России по Вологодской области.

В октябре прошлого года пенсионер вместе с 36-летним зятем распивал алкоголь на даче в Белозерском округе. Между мужчина произошла ссора, в ходе которой череповчанин начал угрожать убийством родственнику и попытался его задушить.  После того, как пострадавший потерял сознание, злоумышленник посчитал, что тот мертв, и покинул место происшествия. Позже пострадавший пришел в сознание, сумел вызвать полицию и скорую.

«В ходе расследования фигурант, в отношении которого была избрана мера пресечения, отказался от дачи показаний, вместе с тем, собранные по делу доказательства в их совокупности, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы, показания членов семьи и соседей, а также иных лиц, признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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покушение на убийство уголовное дело
Фото: пресс-служба СУ СК России по Вологодской области
 

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