Череповчанина осудят за неудавшуюся попытку убить зятя

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении пенсионера из Череповца. Он обвиняется в покушении на убийство зятя. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного Управления СК России по Вологодской области.

В октябре прошлого года пенсионер вместе с 36-летним зятем распивал алкоголь на даче в Белозерском округе. Между мужчина произошла ссора, в ходе которой череповчанин начал угрожать убийством родственнику и попытался его задушить. После того, как пострадавший потерял сознание, злоумышленник посчитал, что тот мертв, и покинул место происшествия. Позже пострадавший пришел в сознание, сумел вызвать полицию и скорую.