В Вологодской области увеличилось производство радужной форели и черной икры

На 15% выросла форелевая аквакультура в прошлом году. Всего вологодские предприятия произвели 994 тонны рыбы, что на 127 тонн больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора области Юрий Умеренко.

«Товарное форелеводство успешно за счет автономности от импорта рыбопосадочного материала. Вологодское предприятие «Аквафиш» обеспечивает мальком радужной форели рыбоводов нашего и соседних регионов», — рассказал Юрий Умеренко в своих соцсетях.

Помимо этого, на 8% увеличилось производство икры осетровых видов рыб. Получено 16,7 тонн черной икры — на 1,3 тонны больше, чем в 2023 году. В целом объем продукции аквакультуры — товарной рыбы, икры, рыбопосадочного материала — сохранился на уровне 2023 года и составил 1145 тонн.

В настоящее время товарным рыбоводством в регионе занимается 24 предприятия, половина из них добились положительной динамики, остальные только начинают развиваться.