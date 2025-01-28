Водитель легковушки госпитализирован после аварии в Вологде

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 27 января, около одиннадцати часов вечера у дома №10 на улице Железнодорожной в областной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «ЛАДА Гранта» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ЛАДА Веста», за рулем которой находился мужчина 1978 года рождения.

В результате ДТП водитель «Гранты» оказался зажат рулевой колонкой. Специалисты МЧС России помогли мужчине выбраться, разрезав покорёженный металл при помощи ГАСИ. Мужчина с травмами был госпитализирован в больницу. Водитель «Весты» направлен на амбулаторное лечение.