Водитель легковушки госпитализирован после аварии в Вологде

[ Происшествия ]

ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 27 января, около одиннадцати часов вечера у дома №10 на улице Железнодорожной в областной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «ЛАДА Гранта» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ЛАДА Веста», за рулем которой находился мужчина 1978 года рождения.  

В результате ДТП водитель «Гранты» оказался зажат рулевой колонкой. Специалисты МЧС России помогли мужчине выбраться, разрезав покорёженный металл при помощи ГАСИ. Мужчина с травмами был госпитализирован в больницу. Водитель «Весты» направлен на амбулаторное лечение.

ДТП

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области
 

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