Череповчанка проплыла под водой 116 метров

Череповецкие спортсмены завоевали медали на соревнованиях по фридайвингу, которые прошли в казанском бассейне «Волна Дулкын». Вологодскую область представляли любители подводного плавания из Череповца Мария Пашнина, Евгения Данилова и Вячеслав Пашнин.

Евгения Данилова успешно выступила в дисциплине «Ныряние на задержке дыхания в ластах» и заняла 1 место с результатом 116 метров, установив личный рекорд.

Мария Пашнина завоевала бронзовую медаль в дисциплине «Ныряние на задержке дыхания в классических ластах» с результатом 115 метров. Под водой девушка находилась 4 мин. 36 сек.

Пашнин Вячеслав в дисциплине «ныряние на задержке дыхания без ласт» пронырнул 88 метров, установив личный рекорд 04:36.