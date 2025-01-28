Житель Белозерска отправится в колонию за вождение в пьяном виде

34-летнему жителю Белозерска вынесен приговор за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура Белозерского района поддержала государственное обвинение. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее мужчина уже имел судимость за вождение в пьяном виде. В марте прошлого года он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. На автомобиле «Рено Логан» он двигался по автодороге «Белозерск – Карпово – Конец Мондра». На 25-м километре его остановили сотрудники ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования подсудимый отказался.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Вологодской области.

Помимо этого, у подсудимого конфисковали автомобиль.