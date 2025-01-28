В Вологде в Городской неделе студенчества приняли участие тысячи студентов

[ Общество ]

В Вологде завершилась Городская «Неделя студенчества», в рамках которой для студентов были проведены множество мероприятий и интерактивов.

«Неделя студенчества» традиционно приурочена ко Дню студента, который отмечается 25 января. Данное мероприятие ежегодно объединяет все вузы и колледжи Вологды. В рамках «Недели студенчества» ребята делились друг с другом лучшими практиками студенческого самоуправления, гуляли по Вологде в поисках новых арт-объектов, с пользой проводили время на наших мероприятиях, участвовали в добрых акциях. Возможно, через пару лет активные студенты станут нашими коллегами по работе», – прокомментировала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.

Торжественное открытие «Недели Студенчества» состоялось в креативном пространстве «Салют, молодежь!». В этот же день был дан старт Городскому фестивалю студентов 2025 года.

В рамках «Недели Студенчества» в «Салюте» также прошли «Мемологический» квиз и фестиваль настольных игр. Все желающие студенты могли присоединиться к туристическому онлайн-квесту «Скульптурная охота».

Завершилась «Неделя Студенчества» «Спортивной студенческой ночью», которая прошла на стадионе «Локомотив». Для участников мероприятия было организовано бесплатное катание на коньках, работали интерактивные площадки.

Теги:
студенты мероприятия
 

Последние новости

Череповчанка проплыла под водой 116 метров
Спасатели назвали самые опасные участки на реке Вологда
Житель Белозерска отправится в колонию за вождение в пьяном виде
В Вологде в Городской неделе студенчества приняли участие тысячи студентов
Лимузин в Череповце помог предотвратить трагедию
Пьяный вологжанин попытался угнать КАМАЗ
Печальный финал “М.Видео-Эльдорадо”. Компания срочно ищет нового владельца
Эксперты определили лидеров онлайн-продаж сим-карт в Вологодской области
Госдума поддержала вологодские инициативы по привлечению кадров в сельское хозяйство
Выходить на лед вологодских водоемов становится опасно