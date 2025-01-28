Лимузин в Череповце помог предотвратить трагедию

В Череповце лимузин Infiniti, остановившийся на пешеходном переходе, помог предотвратить большую трагедию.

По словам очевидцев происшествия, за лимузином остановился автомобиль Škoda Octavia, в который врезалсz китайский паркетник Chery Tiggo 4 под управлением нетрезвого водителя.

«Соответственно, автомобиль Škoda откинуло на лимузин, где сидели 10 человек, катавшиеся в честь дня рождения одной из пассажирок», - сообщает портал GorodChe.

В результате аварии травмы получила 25-летняя пассажирка Škoda. По данным Госавтоинспекции, женщина не была пристегнута ремнем безопасности.