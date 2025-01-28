Пьяный вологжанин попытался угнать КАМАЗ

В Вологде нетрезвый местный житель попытался угнать КАМАЗ. Происшествие случилось на площадке по разгрузке товара около торгового центра на улице Конева.

Водитель грузовика во время разгрузки заметил, как в кабину автомобиля залез незнакомый мужчина, завел его и тронулся с места. Правда, проехать он успел всего несколько метров, поскольку водитель догнал грузовик, остановил его и вытащил угонщика из кабины.

«Приехавшие по вызову росгвардейцы обратили внимание, что у злоумышленника на лице были ссадины и кровоподтеки, и вызвали бригаду скорой помощи. После оказания медицинской помощи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили злоумышленника 1999 г.р., в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - пояснили в управлении Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что из-за сильного опьянение объяснить причину поступка задержанный не смог.