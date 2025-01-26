18 ФАПов в этом году установят на Вологодчине

В 2025 году в Вологодской области установят 18 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в 17 муниципальных образованиях. Работы пройдут по губернаторскому проекту «Сельский ФАП» и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

«Держу на личном контроле модернизацию системы регионального здравоохранения. В новом году поставили перед собой масштабные планы, особое внимание уделим укреплению материально-технической базы. Установим 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов на территории Вологодской области. Еще 12 ФАПов капитально отремонтируем в девяти муниципальных образованиях. Забота о здоровье вологжан остается безусловным приоритетом в работе Правительства области», – сказал Георгий Филимонов.

Новые ФАПы установят в поселках Тимошкино Бабаевского округа, Нижняя Мондома Белозерского округа, Первомайский Вашкинского округа, Сямба Вожегодского округа, Янишево Вытегорского округа, Леваш Нюксенского округа, Двиница Сямженского округа, в сельском поселении Марденгское Великоустюгского округа, в деревнях Севастьяново Вологодского округа, Еловино Кич-Городецкого округа, Нигино Никольского округа, Веница Устюженского округа, Еремеево Шекснинского округа, Сурково и Чаево Череповецкого района, в селах Никольское Тотемского округа и Усть-Кубинского округов. В Тарногском округе появится Лохотский ФАП.

Подготовительные работы перед установкой модульных конструкций уже начались. Так, для ФАПа в селе Никольское Усть-Кубинского округа определен земельный участок, ведутся кадастровые работы, найдены возможности для подключения электричества, водоснабжения, отопления, септика и Интернета.

На территории Устюженского округа проведено межевание земельного участка под Веницкий фельдшерско-акушерский пункт, идет процесс оформления документации. Кроме того, сформирован и передан в постоянное бессрочное пользование Тарногской ЦРБ участок для установки Лохотского ФАПа.