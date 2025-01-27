Нападающий Владислав Беляев не стал продлевать контракт с вологодским «Динамо»

[ Спорт ]

Нападающий вологодского «Динамо» Владислав Беляев не стал продлять контракт с клубом. Футболист играл в «Динамо» три года, а в сезоне 2022-2023 годов был признан лучшим бомбардиром. Тогда он сыграл в составе вологодской команды 58 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал три голевые передачи.

19 августа 2023 года в матче со столичным «Динамо-2» Беляев травмировал мениск правого колена, после чего ему была проведена операция и до конца года он проходил реабилитацию.

В прошлом сезоне Беляев в основном выходил на замены.

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