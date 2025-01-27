В Вологде водитель иномарки пострадал в ДТП с микроавтобусом

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ДТП

Авария произошла в воскресенье, 26 января, около половины двенадцатого дня возле дома №64 на улице Можайского. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по г. Вологде.

28-летний водитель автомобиля «Киа Спектра», выезжая из двора, не уступил дорогу микроавтобусу «Газ» под управлением мужчины 1980 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель «Киа». Как сообщают в telegram-канале «Спасатели на связи», он получил легкое сотрясение.

«В автобусе были дети, которые приехали на соревнования из Череповца. Детвора отделалась испугом, и своим ходом ушли завоевывать победу», — рассказали вологодские спасатели.

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ДТП с ребенком микроавтобус
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по г. Вологде
 

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