В Вологде водитель иномарки пострадал в ДТП с микроавтобусом

Авария произошла в воскресенье, 26 января, около половины двенадцатого дня возле дома №64 на улице Можайского. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по г. Вологде.

28-летний водитель автомобиля «Киа Спектра», выезжая из двора, не уступил дорогу микроавтобусу «Газ» под управлением мужчины 1980 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель «Киа». Как сообщают в telegram-канале «Спасатели на связи», он получил легкое сотрясение.