Вологжанам предлагают выбрать территорию для благоустройства

Вологжане могут выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2026 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Голосование начинается сегодня и завершится 7 февраля.
Для предложений предлагаются несколько территорий.
− сквер у дома-музея Петра I;
− «Аллея Славы» на улице Луначарского;
− аллея по улице Первомайской (от Советского проспекта до улицы Герцена);
− городской сад в районе улиц Можайского — Зелёной — Береговой (за Дворцом спорта на улице Конева, 2в);
− зелёная зона между домами 58–60 на улице Энгельса;
− Ковыринский сад, второй этап;
− Комсомольский сквер (село Молочное);
− сквер 100-й дивизии (сквер у ДК льнокомбината);
− парк Мира в селе Молочное;
− роща памяти в селе Молочное;
− сад на улице Машиностроительной;
− сквер 825-летия Вологды (сквер у школы № 17);
− территория парка Мира;
− набережная реки Вологды — от церкви Андрея Первозванного до улицы Горького;
− парк 50-летия Октября;
− пешеходная зона — от улицы Конева до улицы Московской;
− парк вдоль реки Содемы — от улицы Ярославской до Окружного шоссе;
− зелёная зона за ДК ПЗ;
− сквер 300-летия Полиции;
− общественная территория на улице Пионерской, 16–18, и улице Профсоюзной, 15–17;
− сквер на реке Копанке;
− площадь Федулова;
− сад на улице Ветошкина;
− сквер Героев СВО;
− территория вблизи школы № 16;
− Кировский сквер;
− бульвар на улице Октябрьской;
− сквер вдоль кремлёвской стены;
− Монастырский сад;
− набережная реки Золотухи;
− территория у спортивного комплекса «Буревестник»;
− территория вблизи школы № 31.
Как пояснили в пресс-службе городской администрации, к своему предложению необходимо приложить материалы с визуальным изображением предлагаемого благоустройства (фото до благоустройства, изображение после благоустройства, рисунки). Предложение должно быть подписано инициативной группой, в составе которой не менее 10 человек.
«Предложения принимаются в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по адресу: улица Марии Ульяновой, 6а, 1-й этаж, кабинет 102 или на адрес электронной почты: [email protected].
Само голосование начнется 15 апреля и будет проходить до конца мая.
В этом году по проекту будет благоустроена вторая очередь Осановской рощи.