Вологжанам предлагают выбрать территорию для благоустройства

Вологжане могут выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2026 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Голосование начинается сегодня и завершится 7 февраля.

Для предложений предлагаются несколько территорий.

− сквер у дома-музея Петра I;

− «Аллея Славы» на улице Луначарского;

− аллея по улице Первомайской (от Советского проспекта до улицы Герцена);

− городской сад в районе улиц Можайского — Зелёной — Береговой (за Дворцом спорта на улице Конева, 2в);

− зелёная зона между домами 58–60 на улице Энгельса;

− Ковыринский сад, второй этап;

− Комсомольский сквер (село Молочное);

− сквер 100-й дивизии (сквер у ДК льнокомбината);

− парк Мира в селе Молочное;

− роща памяти в селе Молочное;

− сад на улице Машиностроительной;

− сквер 825-летия Вологды (сквер у школы № 17);

− территория парка Мира;

− набережная реки Вологды — от церкви Андрея Первозванного до улицы Горького;

− парк 50-летия Октября;

− пешеходная зона — от улицы Конева до улицы Московской;

− парк вдоль реки Содемы — от улицы Ярославской до Окружного шоссе;

− зелёная зона за ДК ПЗ;

− сквер 300-летия Полиции;

− общественная территория на улице Пионерской, 16–18, и улице Профсоюзной, 15–17;

− сквер на реке Копанке;

− площадь Федулова;

− сад на улице Ветошкина;

− сквер Героев СВО;

− территория вблизи школы № 16;

− Кировский сквер;

− бульвар на улице Октябрьской;

− сквер вдоль кремлёвской стены;

− Монастырский сад;

− набережная реки Золотухи;

− территория у спортивного комплекса «Буревестник»;

− территория вблизи школы № 31.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, к своему предложению необходимо приложить материалы с визуальным изображением предлагаемого благоустройства (фото до благоустройства, изображение после благоустройства, рисунки). Предложение должно быть подписано инициативной группой, в составе которой не менее 10 человек.

«Предложения принимаются в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по адресу: улица Марии Ульяновой, 6а, 1-й этаж, кабинет 102 или на адрес электронной почты: [email protected].

Само голосование начнется 15 апреля и будет проходить до конца мая.

В этом году по проекту будет благоустроена вторая очередь Осановской рощи.