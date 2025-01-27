«Северсталь» одержала волевую победу над ХК «Сочи»

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над ХК «Сочи» в матче регулярного сезона КХЛ.

Для подопечных Андрея Козырева эта победа получилась волевой. Череповчане дважды уступали в две шайбы, 0:2 и 1:3, но смогли сравнять счёт благодаря дублю Давида Думбадзе в третьем периоде и перевести игру в овертайм.

Дополнительная пятиминутка в формате 3x3 победителя не выявила. В серии послематчевых буллитов «сталеварам» победу принес точный бросок Александра Скоренова - 4:3.

«Мы готовили хоккеистов к тому, что будет непростая встреча, будет упорный матч. Что, собственно говоря, и произошло. Пол-игры преимущество было у соперника, затем мы перехватили инициативу. Нам пришлось отыгрываться с 0:2. Очень отрадно, что мы выиграли этот матч. Смогли переломить ход, выиграть за счёт командных действий», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане продлили свою победную серию до четырех матчей и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы западной конференции. Следующий матч «жёлто-чёрные» проведут завтра против нижнекамского «Нефтехимика».