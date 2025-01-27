Январь в Вологодской области завершится аномальной погодой

Январь в Вологодской области завершится аномально теплой погодой. По данным синоптиков, погода будет соответствовать концу марта – началу апреля. При этом положительная аномалия составит 10-12 градусов.

В понедельник и вторник дневные температуры составят от +1 до +3 градусов. В восточных районах ожидается обновление рекорда максимальной температуры.

«В ночь на среду в центре и на востоке подморозит -3 градусов, на западе выше 0 градусов и небольшой дождь. Днем максимальная температура до +3 градусов, осадки преимущественно в виде дождя, что будет приводит к дальнейшему уменьшению снежного покрова», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В четверг в регион зайдет очередной теплый фронт, за которым последуют еще более теплые воздушные массы. Максимальные температуры составят до +4 градусов, в ряде районов ожидаются очередные обновления температурных рекордов.

В последний январский день также ожидаются положительные температуры.