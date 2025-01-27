Январь в Вологодской области завершится аномальной погодой

Январь в Вологодской области завершится аномально теплой погодой. По данным синоптиков, погода будет соответствовать концу марта – началу апреля. При этом положительная аномалия составит 10-12 градусов.
В понедельник и вторник дневные температуры составят от +1 до +3 градусов. В восточных районах ожидается обновление рекорда максимальной температуры.
«В ночь на среду в центре и на востоке подморозит -3 градусов, на западе выше 0 градусов и небольшой дождь. Днем максимальная температура до +3 градусов, осадки преимущественно в виде дождя, что будет приводит к дальнейшему уменьшению снежного покрова», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.
В четверг в регион зайдет очередной теплый фронт, за которым последуют еще более теплые воздушные массы. Максимальные температуры составят до +4 градусов, в ряде районов ожидаются очередные обновления температурных рекордов.
В последний январский день также ожидаются положительные температуры.
«По предварительным данным, в первый день февраля ожидается выход атлантического циклона, который смещаясь на восток, развернет потоки в атмосфере на северо-западные, в результате чего в регионе начнется постепенное похолодание», - также уточнили в Гидрометцентре.