Сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя по видеозаписи

Сотрудники вологодской Госавтоинспекции по видеозаписи в интернете нашли нарушителя правил дорожного движения. Судя по кадрам, которые попали в интернет, водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, а затем повернул налево в нарушение требований ПДД.
Как выяснилось в ходе мониторинга, нарушителем оказался 19-летний молодой человек.
«В отношении нарушителя сотрудники Госавтоинспекции вынесли постановление по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, по которому предусмотрен штраф в размере до 2500 тысяч рублей, а также административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП, по которому предусмотрен штраф в размере до 7500 рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.