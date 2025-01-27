Сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя по видеозаписи

Сотрудники вологодской Госавтоинспекции по видеозаписи в интернете нашли нарушителя правил дорожного движения. Судя по кадрам, которые попали в интернет, водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, а затем повернул налево в нарушение требований ПДД.

Как выяснилось в ходе мониторинга, нарушителем оказался 19-летний молодой человек.