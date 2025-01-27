Сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя по видеозаписи

[ Общество ]

Сотрудники вологодской Госавтоинспекции по видеозаписи в интернете нашли нарушителя правил дорожного движения. Судя по кадрам, которые попали в интернет, водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, а затем повернул налево в нарушение требований ПДД.

Как выяснилось в ходе мониторинга, нарушителем оказался 19-летний молодой человек.  

«В отношении нарушителя сотрудники Госавтоинспекции вынесли постановление по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, по которому предусмотрен штраф в размере до 2500 тысяч рублей, а также административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП, по которому предусмотрен штраф в размере до 7500 рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

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