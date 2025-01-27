В вологодском отделении «Справедливой России – за правду» сменилось руководство

Новый руководитель выбран на заседании отчетно-выборной конференции вологодского регионального отделения «Справедливой России – за правду». Им стал депутат Законодательного собрания области Владислав Зворыкин, сменивший на этом посту Виктора Леухина, сообщает портал GorodVo.
По его данным, за Зворыкина проголосовал 31 из 33 делегатов конференции, которые принимали участие в голосовании. Два человека высказались против.
В декабре 2024 года кандидатуру Владислава Зворыкина рекомендовал на должность президиум Центрального совета «Справедливой России». Бывший руководитель отделения Виктор Леухин досрочно сложил полномочия.
«Владислав Зворыкин родился 6 июля 1988 года в Вельске Архангельской области. В 2010 году окончил Вологодский институт права и экономики ФСИН России по специальности «юриспруденция». В 2023 году завершил курс обучения по программе профессиональной переподготовки президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ», - пишет GorodVo.