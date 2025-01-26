Георгий Филимонов заявил о масштабных изменениях в здравоохранении

Более 45 млрд рублей составит в 2025 финансирование системы здравоохранения Вологодской области. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов.

«В 2025 году финансирование сферы составит 45,1 млрд рублей, меры направим на улучшение качества и доступности медицинской помощи для всех вологжан. Будем укреплять материально-техническую базу, улучшать кадровую ситуацию и обеспечивать вологжан лекарственными препаратами», – пояснил Георгий Филимонов.

В частности, на укрепление материально-технической базы заложено 1,3 млрд рублей. На эти средства капитально отремонтируют 101 медучреждение, приобретут 10 единиц тяжелого оборудования для восьми организаций, передвижной медкомплекс и два передвижных стоматологических кабинета, установят 18 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и сделают капремонт 12 ФАПов в девяти муниципалитетах.

Также в 2025 году планируется завершить работу по настройке программы «ПроМед», в которой работают медицинские организации региона. Там будет отлажена система льготного лекарственного обеспечения, усовершенствовано ведение электронной очереди записи на прием к врачу, электронной амбулаторной карты пациента и многое другое.