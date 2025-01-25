Курортный сезон провален. Владельцы гостиниц в Анапе массово продают свой бизнес

Ликвидация последствий экологической катастрофы в черном море, после крушения двух нефтяных танкеров, может занять несколько лет. Чиновники обещают справиться с проблемой намного быстрее, но народ им не верит. Как важный индикатор, в Анапе начали массово выставлять на продажу гостиницы и отели.

Как зафиксировал Telegram-канал SHOT, только за последние несколько дней на различных интернет-ресурсах появилось более ста новых объявлений о продаже гостиниц в этом курортном городке.

Сейчас можно купить готовый бизнес на любой вкус и финансовые возможности. К вашим услугам небольшая гостиница за 15 млн. руб., до роскошного отеля за 250 млн. руб.

Владельцы гостиниц не готовы ждать несколько лет, пока будут устранены последствия разлива мазута, и поэтому стараются избавиться от своего имущества. И их понять можно. Предстоящий курортный сезон уже смело можно считать провальным. Но только за один год можно полностью обанкротится, а людям еще нужно на что-то жить. Наверняка у многих имеются кредиты, которые теперь будет трудно погасить.

В разговоре с SHOT многие собственники и их риелторы уверяют, что отели заполняются на 100%, и покупка окупится очень быстро. Однако есть и те, кто честно объясняют причины продажи. Так, например, все ближайшие пляжи очень сильно пострадали от разлива нефти. Люди не знают сколько потребуется времени, чтобы их полностью привести в порядок.

Помимо гостиниц также появилось много объявлений о продаже парикмахерских, кафе и ресторанов, а также других предприятий, доходность которых напрямую зависит от туристов…

