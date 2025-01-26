Страшная авария произошла под Вологдой

[ Происшествия ]

В дорожной аварии под Вологдой погибли три человека. Происшествие случилось накануне в двенадцатом часу ночи на отворотке у села Куркино Вологодского округа.

По информации регионального УМВД, водитель автомобиля Дэу Нексия во время поворота налево в сторону села Куркино не предоставил преимущество паркетнику Тойота Рав 4, который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия погибли водитель, а также два пассажира Дэу. Личности погибших устанавливаются.

Также травмированы 24-летний водитель Тойоты и две 18-летние пассажирки японского автомобиля.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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ДТП погибли в аварии
пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области
 

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