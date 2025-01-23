Volkswagen продолжают преследовать неудачи. Компания готовится к потере новой крупной суммы

Золотой век немецкого автопрома позади. О проблемах немецкий автоконцернов сегодня написано очень много. Больнее всего пришлось Volkswagen. Компания собирается закрыть сразу три своих автозавода в Германии, а в Китае их теснят местные производители. Менеджмент VW делает все возможное, чтобы исправить ситуацию, однако в ответ они получили новую проблему.

Как пишет издание Bloomberg, 2025 года принесет Volkswagen AG новые убытки, которые оцениваются в $1.6 млрд. Причина данного явления будут более строгие стандарты выбросов автомобилей в странах Евросоюза.

В погоне за “зеленой повесткой” и борьбой с глобальным потеплением, власти ЕС ввели высокое ограничения по выбросам, и те производители, которые не соблюдают нормативы, будут платить высокие штрафы.

Ситуацию усугубляет наплыв на европейский рынок дешевых китайских электромобилей и гибридов. Европейский автопром не может работать в таких условиях.

Bloomberg отмечает, что многие производители и законодатели призвали ЕС пересмотреть установленные стандарты выбросов газа.

По последним данным, в конце лета продажи электромобилей в Германии рухнули почти на 70%, а ДВС обложен различными ограничениями.

$1.6 млрд. довольно внушительная сумма, и Volkswagen может не пережить этих проблем. А ситуация на рынке все больше заходит в тупик. Люди разочаровались в электромобилях, а ДВС обложили ограничениями. Европейцы своими же руками убивают собственный автопром. Невероятно, но факт…

