Череповчанин пострадал в пожаре, вызванном непотухшей сигаретой

Возгорание произошло в пятницу, 24 января, в доме №4 на улице Бардина в городе металлургов. В одной из квартир загорелись диван и личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. 32-летний собственник квартиры был госпитализирован. Двух череповчан из задымленного помещения вывели огнеборцы, еще двадцать человек эвакуировались самостоятельно.

Причиной, по мнению специалистов, стала неосторожность при курении со стороны пострадавшего.