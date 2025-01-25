Череповчанин пострадал в пожаре, вызванном непотухшей сигаретой

[ Происшествия ]

Пожар

Возгорание произошло в пятницу, 24 января, в доме №4 на улице Бардина в городе металлургов. В одной из квартир загорелись диван и личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. 32-летний собственник квартиры был госпитализирован. Двух череповчан из задымленного помещения вывели огнеборцы, еще двадцать человек эвакуировались самостоятельно.

Причиной, по мнению специалистов, стала неосторожность при курении со стороны пострадавшего.

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