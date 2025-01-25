Максим Цветков завоевал бронзовую медаль Кубка России по биатлону

Максим Цветков, представляющий на соревнованиях два региона, Вологодскую область и Санкт-Петербург, занял третье место в спринте на 5-м этапе Кубка страны, который проходит в Дёмино Ярославской области. Ключом к успеху для вологжанина стала точная стрельба: Максим на двух огневых рубежах не допустил ни одного промаха, что позволило ему подняться на третью строчку с результатом 23:39.0. Победу одержал Даниил Серохвостов, второе место занял Эдуард Лотыпов.

Для Максима, который сам себе тренер, эта медаль стала второй в текущем зимним сезоне. Ранее он занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка России в Ижевске.

Соревнования стартовали накануне индивидуальной гонкой, где наш спортсмен с тремя промахами занял 13-е место.