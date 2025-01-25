Двух несовершеннолетних вологжанок осудят за оборот наркотиков

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении местных жительниц 16 и 17 лет. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере через Интернет. Кроме того, одна из девушек обвиняется в приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Следствием установлено, что в период с июня по сентябрь прошлого года вологжанки приобрели наркотики в Интернете, чтобы впоследствии сбыть. Девушки хранили вещества при себе, а также поместили в тайник на территории Вологды. Сотрудникам полиции удалось изъять наркотики из тайника и у одной из девушек.