Двух несовершеннолетних вологжанок осудят за оборот наркотиков

[ Происшествия ]

СК

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении местных жительниц 16 и 17 лет. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере через Интернет. Кроме того, одна из девушек обвиняется в приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Следствием установлено, что в период с июня по сентябрь прошлого года вологжанки приобрели наркотики в Интернете, чтобы впоследствии сбыть. Девушки хранили вещества при себе, а также поместили в тайник на территории Вологды. Сотрудникам полиции удалось изъять наркотики из тайника и у одной из девушек.

«Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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Фото: пресс-служба СУ СК России по Вологодской области
 

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