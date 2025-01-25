Вологжанам предлагают утилизировать старые покрышки бесплатно

В администрации города Вологды напомнили, что сдать старые автомобильные покрышки жители города могут в любое время года в пункты приема.

Старые автомобильные шины не относятся к категории твердых коммунальных отходов. Однако, они являются отходами IV класса опасности, поэтому правильная утилизация покрышек важна для защиты окружающей среды.

Вологжане могут сдать старые покрышки в одну из специализированных организаций. Компания «Вторресурсы» бесплатно принимает шины по адресу: улица Мудрова, д. 42А, стр. 1. Там один человек может сдать до четырех покрышек. Компания «РемШина35» возьмет до шести покрышек от человека. Она расположена по адресу: Окружное шоссе, 67. Также можно привезти шины на производственно-складскую базу «Мега» на Элеваторной, 37.

Напомним, в Вологде действуют правила, которые запрещают использовать автомобильные покрышки в качестве элемента декора.

Собранные шины используют в качестве вторсырья для изготовления резиновой крошки. Этот материал применяется для создания покрытий спортивных площадок, первого слоя асфальта и даже подошв для обуви.