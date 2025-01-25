12 медалей забрали вологжане в матче с Ярославлем по пожарно-спасательному спорту

Вологодские и ярославские спасатели, в преддверии Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту, провели накануне матчевую встречу между командами. Несмотря на то, что соревнования носили товарищеский характер страсти кипели нешуточные, ведь по итогам них будут формироваться сборные регионов для поездки в Казань.

Участники состязались в основных видах дисциплин: полосе препятствий и штурмовой лестнице. Результаты подводились в двоеборье.

По итогам соревнований вологодские спортсмены завоевали 12 медалей, 5 из которых высшего достоинства. Победителями стали Арсений Дурягин среди юношей 14 лет и младше, Кирилл Куликов — юноши 15-16 лет, Андрей Власов — юниоры 17-18 лет. Марьяна Котляровская стала лучшая среди женщин. А Дмитрий Захаров одержал победу у мужчин.