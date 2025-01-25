12 медалей забрали вологжане в матче с Ярославлем по пожарно-спасательному спорту

[ Спорт ]

Матч

Вологодские и ярославские спасатели, в преддверии Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту, провели накануне матчевую встречу между командами. Несмотря на то, что соревнования носили товарищеский характер страсти кипели нешуточные, ведь по итогам них будут формироваться сборные регионов для поездки в Казань.

Участники состязались в основных видах дисциплин: полосе препятствий и штурмовой лестнице. Результаты подводились в двоеборье.

По итогам соревнований вологодские спортсмены завоевали 12 медалей, 5 из которых высшего достоинства. Победителями стали Арсений Дурягин среди юношей 14 лет и младше, Кирилл Куликов — юноши 15-16 лет, Андрей Власов — юниоры 17-18 лет. Марьяна Котляровская стала лучшая среди женщин. А Дмитрий Захаров одержал победу у мужчин.

Матч

Теги:
пожарно-прикладной спорт соревнования пожарные
Фото: группа ВКонтакте "Пожарный спорт"
 

Последние новости

Череповчанин пострадал в пожаре, вызванном непотухшей сигаретой
Максим Цветков завоевал бронзовую медаль Кубка России по биатлону
Двух несовершеннолетних вологжанок осудят за оборот наркотиков
Вологжанам предлагают утилизировать старые покрышки бесплатно
12 медалей забрали вологжане в матче с Ярославлем по пожарно-спасательному спорту
Майдан на экспорт. В Словакии начались массовые протесты
Вологодская клиника выплатит более 620 тыс. руб. за протезирование зубов
Суд определил меру пресечения вологжанину за гибель юноши в ДТП
В 1,5 раза вырос спрос на пакетные предложения «Ростелекома»
Наркопритон накрыли полицейские в Череповце