В прошедшую ночь в Словакии было неспокойно, там прошли массовые протесты против правительства Роберта Фицо. И вроде бы такие ситуации в мире происходят регулярно, однако именно это действие до боли напоминает всем известный Майдан.

Самое большое число митингующих собралось в Братиславе, на улице вышло около 60 тыс. человек, которые скандировали “Словакия — это Европа”. Чуть меньше людей собралось на протесты в Кошице, здесь по подсчетам наблюдателей митинговало порядка 15 тыс. чел.

Главный вопрос заключается в том, кто конкретно митингует, коренные жители Словакии, или получившие временное прибежище жители Украины? По официальным данным сегодня в этой стране находится порядка 130 тыс. украинских беженцев.

Также стало известно, что в числе движущей силы этих протестов является организация с броским названием “Мир Украине”, а компанию ей составляют местные оппозиционные силы.

Накануне Фицо заявил о готовящихся провокациях, поэтому данные протесты не стали для властей сюрпризами. Уже доказано, что данная акция финансируется из-за рубежа, всеми необходимыми данными обладает словацкая разведка.

Власти Словакии уже заявили о депортации из Страны всех иностранных граждан, которые по данным спецслужбы причастны к организации данных протестов.

Еще данные митинги почти один в один напоминают недавние протесты в Грузии. Очевидно, что ими руководят одни и те же иностранные структуры, и направлены они на полный разрыв отношений с Россией. Хочется верить, что и финал будет аналогичный, люди постоят на улице и разойдутся по домам. Ситуация развивается, мы отслеживаем все события и обязательно расскажем подробности нашим читателям.

