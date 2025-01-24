Вологодская клиника выплатит более 620 тыс. руб. за протезирование зубов

Вологодский суд взыскал с клиники «Зубная фея» более 600 тыс. руб. за некачественное протезирование зубов. Операция была сделана жительнице Вологды летом 2022 года.

Женщина почти за 120 тыс. руб. сделала протезы на верхнюю и нижнюю челюсти. В конце августа были проведены контрольные осмотры и коррекции протезов.

«В начале декабря 2022 года выпал искусственный зуб из съемного протеза верхней челюсти. Пациентка обратилась в клинику с жалобой - клиника осуществила переделку съемной конструкции. Через 5 дней женщина вернулась снова: на этот раз был выявлен воспалительный процесс в области опорного 43 зуба, на котором держалась съемная конструкция», - рассказали в пресс-службе судов области.

Как оказалось позже, проблем с протезами было намного больше. В частности, в день окончания работ по протезированию на верхнем протезе сломался зуб, который 30 сентября был восстановлен в клинике «Зубная фея». В течение октября 2022 года на верхнем протезе между зубов и десен появилось потемнение черного цвета.

При обращении в клинику протез был снят и передан для гарантийных работ. В дальнейшем имели место сколы покрытия, в ходе гарантийного обслуживания было принято решение об изготовлении нового протеза, который в декабре был установлен.

После этого снова выявлены недостатки в виде щелей между верхними и нижними зубами, возникли проблемы с пережевыванием пищи. Ссылаясь на возникновение дискомфорта, болезненных ощущений и ограничение в приеме пищи, вологжанка потребовала у клиники возврата уплаченной суммы.

«В ответ на претензию общество пригласило ее на врачебную комиссию, но через несколько дней женщине вручили ответ на претензию об урегулировании конфликта в досудебном порядке и возврате денежных средств с учетом фактически понесенных расходов в срок до 2.02.2023 года. Возврата денег вологжанка не дождалась, как и приглашения на комиссию. Пришлось обратиться за защитой своих прав в суд», - рассказали в областном суде.

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что помощь пациентке была оказана в полном объеме, но не качественно. Имеются дефекты как на этапе заполнения медицинской документации, так и на этапе диагностики и лечения.

Суд расторг договор о предоставлении платных медицинских услуг и взыскал с ООО «Светлана» в пользу пациентки в общей сложности 622 тыс. руб., в числе которых деньги, уплаченные по договору, неустойку за просрочку выполнения требований потребителя, стоимость устранения недостатков, компенсацию морального вреда, штраф и возмещение расходов на оплату юридических услуг.