Суд определил меру пресечения вологжанину за гибель юноши в ДТП

Суд вынес решение по делу о смертельном ДТП, которое произошло в среду, 22 января на Окружном шоссе Вологды.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером на регулируемом пешеходном переходе под колеса китайского автомобиля «Джили Эмгранд» попал 16-летний студент колледжа права и технологий, который от полученных травм скончался на месте аварии. По первоначальным данным, на перекрестке и пешеход, и автомобиль двигались на запрещающий сигнал светофора.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, главным обвиняемым по которому является 23-летний житель села Молочное, который управлял «китайцем».

«Органы следствия ходатайствовали о заключении водителя «Джили Эмгранд» под стражу. Однако, проанализировав данные о личности подозреваемого и характере предъявленного ему обвинения, суд постановил: на период предварительного расследования избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий», - рассказали в пресс-службе судов области.

Молодому человеку, в частности, запрещено на период следствия управлять автомобилем и другими транспортными средствами.