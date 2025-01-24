В 1,5 раза вырос спрос на пакетные предложения «Ростелекома»

«Ростелеком» зафиксировал значительный рост подключений конвергентного пакета услуг для физических лиц —в 1,5 раза по предварительным операционным итогам 2024 года. Более 85% продаж конвергентных предложений — это новые абоненты «Ростелекома», которыеотдают предпочтение пакетным предложениям из двух и более сервисов компании.

Объединяя в один пакет сразу несколько популярных услуг для всех членов семьи (домашний интернет, IPTV, мобильную связь и онлайн-кинотеатр Wink), клиенты могут сэкономить до 50%.

- Интерес абонентов к конвергентным услугам продолжает увеличиваться благодаря их явным преимуществам и удобству. Это не только связано с экономией денег, но и с экономией времени — можно не обращаться к различным провайдерам с целью сравнить предложения, - пояснила директор по работе с массовым сегментом Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Карина Воропаева.

Конвергентное предложение «Ростелекома» включает в себя продукты для всей семьи (в том числе до 5 сим-карт и пакет мобильного трафика до 50 Гб).

В новой подписке «MiXX вместе» (совместно с Т2 и «Солар») собраны 23 цифровыхсервиса. Они помогают решить проблемы, связанные с безопасностью интернет-среды для детей, а также делают ее удобной и полезной для всех поколений семьи. Сервис «Безопасный контент» защитит от киберугроз—фишинга, вирусов, вредоносных ресурсов, а также нежелательного контента. Также в подписку входит образовательный контент от «Ростелеком Лицея» (6+) и развлекательные сервисы «Wink Дети» (6+).

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