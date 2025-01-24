Наркопритон накрыли полицейские в Череповце

В Череповце полицейские выявили наркопритон в одном из домов на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

47-летняя хозяйка квартиры ранее уже была судима за наркопреступления. При осмотре помещения правоохранители обнаружили наркотическое вещество массой 0,22 грамма. Череповчанка, являясь наркопотребителем, с начала января этого года сама изготавливала запрещенное вещество и принимала у себя гостей, приходивших к ней, чтобы употребить наркотик.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела о незаконном хранении и изготовлении наркотиков, а также организации и содержании наркопритона. Ей грозит лишение свободы до трех и четырех лет соответственно. Кроме того, в отношении череповчанки составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Подозреваемая заключена под стражу.