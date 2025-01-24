Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП в Вологде

В Вологде в дорожной аварии получила травмы двухлетняя девочка. Происшествие случилось сегодня около полудня у дома 1 «А» в Тепличном микрорайоне.
Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, 23-летняя молодая женщина, управлявшая автомобилем «Мерседес», при повороте налево во двор врезалась сразу в две машины – сначала в «Фольксваген», а затем в стоящий автомобиль «Киа».
«В результате ДТП травмы получила девочка 2022 г.р. На месте происшествия работают наряды Госавтоинспекции, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП», - рассказали в региональном УМВД.