Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде в дорожной аварии получила травмы двухлетняя девочка. Происшествие случилось сегодня около полудня у дома 1 «А» в Тепличном микрорайоне.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, 23-летняя молодая женщина, управлявшая автомобилем «Мерседес», при повороте налево во двор врезалась сразу в две машины – сначала в «Фольксваген», а затем в стоящий автомобиль «Киа».  

«В результате ДТП травмы получила девочка 2022 г.р. На месте происшествия работают наряды Госавтоинспекции, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП», - рассказали в региональном УМВД.

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