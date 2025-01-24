Потребительский сговор. В России значительно подешевела красная икра

Повышение цен на красную икру в России перед новогодними праздниками шокировало россиян. Цены на 1 килограмм этого деликатеса доходили до 13 тыс. руб. Как обычно, продавцы разгоняли цены своей излюбленной тактикой, распускались слухи, что в этом году плохой улов рыбы, а спекулянты разгоняли цены на икру, в надежде, что перед праздниками россияне скупят все не задумываясь. Но что-то в этот раз пошло не так.

Наши люди не готовы были покупать красную икру по таким ценам, уж слишком “золотым” получался небольшой бутерброд с красной икрой. И, наверное, в первый раз не сговариваясь россияне устроили бойкот продавцам. И на удивление, цены на красную икру пошли вниз!

По данным Рыбного союза России, в январе 2025 года зафиксировано падение цены на красную икру на 10%, по сравнению с аналогичным показателем в декабре. А по сравнению с ноябрем, когда цены стояли на максимуме, цены снизили еще больше на величину 15-20%.

Сегодня россияне имеют возможность в зависимости от региона, и от стоимости логистики купить красной икры по цене от 8 до 10 тыс. руб.

Также в рыбном союзе уточнили, что среднестатистическое потребление красной икры в России составляет 12-14 тысяч тонн в год. Однако в 2024 году удалось реализовать данного продукта всего в пределах 10-11 тонн.

Мораль этой истории очень проста. Не надо никогда идти на поводу у спекулянтов и поддаваться на ажиотаж. Да, красная икра, это деликатес, который не каждый человек себе может позволить. Но по аналогичной схеме у нас разгоняли цены на сахар, картофель, и другие продукты, и люди вставали в очереди и покупали эти продукты по неоправданно высоким ценам. С икрой все вышло немного иначе, и цены снизились. Поэтому покупатели тоже должны быть дружными, и почаще давать отпор спекулянтам. Если у них никто не будет покупать товар, то они могут понести убыток. Поэтому всегда надо друг друга уважать…