Полиция нашла нарушителя ПДД по видеозаписи

[ Общество ]

В Вологде сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя Правил дорожного движения по видеозаписи. Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, нарушитель был определен в ходе мониторинга интернета. Судя по кадрам видеозаписи, водитель автомобиля ВАЗ не пропустил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Мерами розыска личность нарушителя была установлена. Им оказался 40-летний местный житель», - уточнили в ведомстве.

В отношении нарушителя составлен протокол, по которому ему грозит штраф в размере до 2500 рублей.

 

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