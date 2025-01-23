42 въездные стелы установят в Вологодской области в этом году

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Стела

В этом году на Вологодчине установят 42 въездные стелы: две на границах с Костромской и Ярославской областями, сорок — на границах муниципалитетов. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

«Продолжаем масштабную работу по установке стел в Вологодской области. Преображаем регион, раскрываем его туристический потенциал. Стелы — это ворота в Место Силы Русского Мира, а также лицо городов и муниципалитетов», — отметил глава Вологодской области.

Напомним, в прошлом году на Вологодчине установили 14 въездных стел: пять на федеральных трассах, четыре в Вологде, три в Череповце и две в Великом Устюге.

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Фото: соцсети Георгия Филимонова
 

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