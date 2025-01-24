Спектакль вологодского «Теремка» вошел в лонг-лист премии «Золотая маска»

Спектакль «Наводнение» Вологодского областного театра кукол «Теремок» вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» по итогам сезона 2023-2024. Всего эксперты рассмотрели 734 заявки из 472 театров России. В итоговый перечень вошли 92 наиболее заметные постановки.

Премьера спектакля «Наводнение» (18+) по одноименному рассказу Евгения Замятина состоялась 27 февраля 2024 года. Постановка стала результатом работы «Лаборатории молодой режиссуры», проходившей в Вологодском театре кукол в конце 2022 года. Режиссером выступила Анна Коонен, а художником Александра Громова.

Оригинальная история разворачивается на затопленном Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Для воплощения этого образа на сцене разместили специальный резервуар, наполненный водой. В спектакле заняты три актрисы театра кукол – Дарина Осетрова, Ирина Кармашова и Виктория Таскаева. Они рассказывают историю женской судьбы, наполненную болью, разочарованием, преступлением и раскаянием. И все это омывает вода. Она смывает все беды и горести, становясь живительной силой, дающей жизнь. Нежность сюжету придает тонко подобранная композитором Артемом Тульчинским музыка.

Спектакли «Теремка» второй год подряд попадают в лонг-лист «Золотой маски». В прошлом году в список вошла «Муха-Цокотуха» режиссера и художника-постановщика Амира Ерманова.