Семь человек спаслись из пожара в Череповце

[ Происшествия ]

Пожар

Возгорание произошло в четверг, 23 января, в коммунальной квартире в доме №14 на улице Спортивной в Череповце. Сообщение о пожаре поступило около половины десятого ночи. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

51-летний житель одной из комнат почувствовал запах дыма, вышел в общее помещение и увидел, что горит нежилая комната, в которую есть свободный доступ. Семь человек смогли эвакуироваться самостоятельно до прибытия огнеборцев.

На тушение выехали 21 специалист МЧС и пять единиц техники. Ликвидировать пожар удалось на площади девять квадратных метров.

Вероятными причинами возгорания специалисты считают неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц или дефект электрооборудования.

Теги:
пожар коммуналка МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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