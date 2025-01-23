Новогодние украшения в Вологде останутся до середины февраля

Праздничная иллюминация, сияющие фигуры и искусственные ели в парках и на площадях областной столицы сохранятся вплоть до 15 февраля. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

«В этом году новогоднее убранство областной столицы получило множество положительных откликов от жителей и гостей города. При поддержке бизнеса и губернатора Георгия Филимонова украсили 38 локаций, создав достойные декорации для проекта «Зима Русского Севера». Если еще не успели запечатлеть эту красоту, не теряйте времени!», — заявил глава города.

Он отметил, что только живые ели в микрорайонах, которые уже отслужили свой срок и начали осыпаться, убирают специалисты.