Социальный фонд рассказал о количестве вологодских пенсионеров

В Вологодской области проживают 358 334 пенсионера. Такие данные приводит региональное отделение Социального фонда. Из общего количества пенсионеров 108 718 проживают в Череповце и Череповецком районе, 107 849 - в Вологде и Вологодском округе.

Из них работающих пенсионеров в Вологодской области 63 837 человек. В Череповце и Череповецком районе - 19 676 работающих пенсионеров. В Вологде - 21 128 работающих пенсионеров.

Средний размер пенсии в Вологодской области - 23 779 рублей. В Череповце и Череповецком районе средний размер пенсии - 25 097 рублей. В Вологде средний размер пенсии - 24 223 рубля.

Также в Вологодской области 15 795 ветеранов боевых действий. Из них 4 005 - в Череповце и Череповецком районе. 4 826 - в Вологде и Вологодском округе.

Военнослужащих, которым установлена страховая пенсия по старости, в Вологодской области проживает 6 507 человек. Из них 1598 человек в Череповце и Череповецком районе и 3457 человек в Вологде, рассказали в региональном отделении Социального фонда.