Сергей Жестянников призвал к совместной работе всех фракций ЗСО

Руководители всех фракций Законодательного собрания Вологодской области обсудили планы работы на предстоящий год. Спикер парламента Сергей Жестянников к совместной работе всех фракций по основным вопросам.

«Считаю необходимым публично заявить о приоритетах работы ЗСО, депутатов, партийных фракций на 2025 год по основным вопросам, которые требуют нашего консолидированного участия, мы должны вместе обсуждать и выносить на рассмотрение. Среди главных приоритетов работы - законодательное обеспечение реализации стратегии регионального развития, национальных целей развития в Вологодской области. Ключевыми задачами также являются: эффективное решение проблем жителей, реализация депутатских проектов, повышение качества работы муниципального депутатского корпуса», - пояснил Жестянников.

В числе приоритетов для совместной с фракциями работы Сергей Жестянников также назвал развитие взаимодействия с Государственной Думой, Советом законодателей, ПАСЗР, парламентами других регионов.

Приоритетные направления работы «Единой России» представил руководитель фракции парламентского большинства Роман Заварин. По его словам, основные задачи тесно взаимосвязаны с федеральными целями и приоритетами, обозначенными главой государства.

Особое внимание в законотворческой деятельности депутатов фракции «Единая Россия» будет уделено рассмотрению предложений, поступивших по итогам проведения отраслевых и муниципальных стратегических сессий.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области Александр Морозов обозначил проблемы, решение которых лежат, по мнению депутатов фракции, в плоскости федерального уровня. Это вопросы, связанные с комплексной поддержкой участников СВО, в первую очередь, на передовой. С медицинской помощью бойцам, получившим ранения.

Отдельно Александр Морозов остановился на проблемах в сфере здравоохранения, в частности, на неудовлетворительной работе территориального Фонда ОМС. Недостаточны и меры, применяемые для закрепления врачей на местах: специалисты получают подъёмные, покупают квартиры в городах, отрабатывают пять лет и уезжают из сельской местности.

Руководитель фракции «Справедливая Россия – за правду» в парламенте Виктор Леухин поделился своими планами на предстоящий год.

Будут продолжены рабочие выезды на предприятия области, в районы и округа области. В частности, фракция активно принимает участие в работе по подготовке кадров для промышленных предприятий на базе Вологодского подшипникового завода. Продолжится работа по реализации программы «Земский доктор», усилению мер поддержки для участников СВО, а также мероприятиям, посвящённым 80-летию Великой Победы.

Свои приоритеты в работе также обозначали руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании области Владимир Селяков и руководитель фракции «Российской партии пенсионеров» Игорь Катухин.

Подводя итог заседанию, Сергей Жестянников поблагодарил руководителей фракций и депутатов за выступления и наработки.