Сквер у городской школы №17 планируют благоустроить в Вологде

В Вологде планируют благоустроить территорию Сквера 825-летия города, который расположен на улице Прокатова у городской школы №17. Городские власти заявили о начале разработки эскизного проекта командой АНО «Развитие городских пространств».

Вологжанам предлагают принять участие в разработке эскиза, перейдя по ссылке и заполнив соответствующую форму.