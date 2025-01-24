Сквер у городской школы №17 планируют благоустроить в Вологде

[ Общество ]

В Вологде планируют благоустроить территорию Сквера 825-летия города, который расположен на улице Прокатова у городской школы №17. Городские власти заявили о начале разработки эскизного проекта командой АНО «Развитие городских пространств».

Вологжанам предлагают принять участие в разработке эскиза, перейдя по ссылке и заполнив соответствующую форму.   

«Вологжанам предложат ответить на девять вопросов. Идеи и предложения горожан помогут создать проект, который максимально соответствует ожиданиям и потребностям местных жителей», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

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