Георгий Филимонов намерен сделать Великий Устюг одним из основных центров туризма

[ Общество ]

Губернатор Георгий Филимонов намерен сделать Великий Устюг одним из основных российских туристических центров. По заявлению Филимонова, в городе начинается реализация совместного проекта с АФК «Система» по комплексному развитию территории и создании особой экономической зоны.    

«Мы намерены в партнерстве с АФК «Система» реализовать этот амбициозный, масштабный проект по созданию одного из основных центров туризма на территории России. Именно у нас в Великом Устюге, на Родине Деда Мороза, включая реконструкцию Вотчины», – заявил накануне на оперативном совещании в правительстве Георгий Филимонов.

В рамках реализации проекта инвестор планирует расширить в городе сеть гостиниц. Также в планах – модернизация терминала аэропорта и железнодорожного вокзала, создание рекреационной инфраструктуры Великого Устюга.

Теги:
проект инвестиции
 

Последние новости

Георгий Филимонов намерен сделать Великий Устюг одним из основных центров туризма
«Северсталь» поднялась на третье место западной конференции КХЛ
Стала известна ориентировочная дата возможной встречи Путина и Трампа
В середине 2026 года под Вологдой начнут производить лифты
В Вологодской области вырос спрос на самогонные аппараты
Георгий Филимонов назначил министра спорта
Памятник Ивану Грозному установят в Вологде
На Вологодскую область надвигается продолжительная оттепель
120 КАМАЗов снега вывезли с улиц Вологды за ночь
Устюжанина обвинили в убийстве супруги