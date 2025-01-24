Георгий Филимонов намерен сделать Великий Устюг одним из основных центров туризма

Губернатор Георгий Филимонов намерен сделать Великий Устюг одним из основных российских туристических центров. По заявлению Филимонова, в городе начинается реализация совместного проекта с АФК «Система» по комплексному развитию территории и создании особой экономической зоны.

«Мы намерены в партнерстве с АФК «Система» реализовать этот амбициозный, масштабный проект по созданию одного из основных центров туризма на территории России. Именно у нас в Великом Устюге, на Родине Деда Мороза, включая реконструкцию Вотчины», – заявил накануне на оперативном совещании в правительстве Георгий Филимонов.

В рамках реализации проекта инвестор планирует расширить в городе сеть гостиниц. Также в планах – модернизация терминала аэропорта и железнодорожного вокзала, создание рекреационной инфраструктуры Великого Устюга.