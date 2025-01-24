Череповецкая «Северсталь» поднялась на третье место Западной конференции КХЛ. В четверг череповчане четвертый раз в сезоне обыграли «Куньлунь Ред Стар», забросив все шайбы во втором периоде.

Артём Щучинов открыл счет не только в этом матче, но и своим голам за «Северсталь». Далее Давид Думбадзе увеличил преимущество череповчан, забросив свою 9-ю шайбу в сезоне. Точку в матче поставил Николай Чебыкин в формате 5x3. Он подставил клюшку под бросок Щучнова, и перевел шайбу в ворота за 20 секунд до второго перерыва. Итог встречи 3:0 в пользу команды Андрея Козырева. Голкипер череповчан отразил 34 броска по своим воротам и третий раз в сезоне оставил свои ворота «сухими».

«Хорошая трудовая игра. Моментами и гости владели инициативой, особенно в начале второго периода. Мы выстояли, забили гол и переломили ход игры. Для меня лично как для вратаря была непростая игра. Они все ребята подкованные, с техникой, с броском. От них можно ожидать всего, чего угодно. Хорошо, что всё так сложилось. Конечно, приятно, что «сухарь», - сказал после игры Самойлов.

«Северсталь» продлила победную серию до 3-х встреч, набрала 61 очко и поднялась на третье место западной конференции. Следующий матч «жёлто-чёрные» проведут в предстоящее воскресение в гостях против ХК «Сочи».