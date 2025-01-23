В середине 2026 года под Вологдой начнут производить лифты

[ Общество ]

Строительство завода по производству лифтового оборудования завершат к середине 2026 года. Такие сроки были названы сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве.  

«Одним из ключевых совместных проектов с нашими китайскими партнерами становится строительство завода по производству лифтового оборудования в особой экономической зоне «Вологодская» вблизи поселка Лесково Вологодского округа. Китайские инженеры уже начали работу в нашем регионе», - рассказал губернатор области Георгий Филимонов.

Китайские специалисты в течение недели исследовали лифтовые шахты в Вологде и Череповце и сделали вывод, что все рассмотренные площадки подходят для крупноузловой сборки лифтов.

Финансовый план и инвестиционную программу китайские партнеры намерены подготовить уже в феврале, в марте запустить строительство завода, а в середине 2026 года завершить.

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