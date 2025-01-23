В Вологодской области вырос спрос на самогонные аппараты

Telegram-каналы сообщают об увеличении спроса на самогонные аппараты в Вологодской области. Как пишет сегодня ТГ-канал Mash, спрос на оборудование по производству спиртосодержащей продукции вырос в регионе на 15%. Причина - в законе по ограничению продаж алкоголя, который вступит в силу с 1 марта.

Ранее сообщалось, что, согласно новому закону, в будние дни продавать алкогольную продукцию в вологодских магазинах будут с 12 до 14 часов дня. Также власти намерены убрать с рынка все алкомаркеты сетей «Красное и белое» и «Бристоль».

«По нашей информации, в Вологде уже минус 3 алкомаркета, около 20 — в Череповце. Первыми уходят те, что в многоквартирных жилых домах. «КиБ» воюют с администрацией и отстаивают свое право на работу — так как якобы они не алкомаркеты, а «магазины у дома», где помимо алкоголя есть и продукты», - пишет «Mash».

Также в регионе начал расцветать бизнес по продаже алкоголя водителями такси, которые готовятся занять нишу алкомаркетов.