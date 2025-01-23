Губернатор Георгий Филимонов назначил министра спорта Вологодской области. Им стал Евгений Кудряшов, которые ранее возглавлял региональную федерацию футбола. О назначении Филимонов заявил на оперативном совещании в правительстве.

По информации ИА «Вологда регион», Евгений Кудряшов – вологжанин, имеет высшее профессиональное образование. В 2007 году окончил Московскую государственную юридическую академию. В 2010 году ему присуждена степень кандидата юридических наук.

Евгений Кудряшов работал преподавателем северо-Западного института имени О.Е. Кутафина.

Также с 2013 года возглавлял региональную федерацию футбола, а до 2022 года был профессиональным арбитром.